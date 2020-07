Poster It’s Okay to Not Be Okay - Link nonton drakor It's Okay to Not Be Okay episode 3, download di sini

TRIBUN-TIMUR.COM - Link Nonton Live Streaming TV Online It's Okay to Not Be Okay Episode 11, Download di Sini

Drama Korea It's Okay to Not Be Okay episode 11 akan tayang pada Sabtu, 25 Juli 2020.

It's Okay to Not Be Okay ditayangkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.00 waktu Korea Selatan.

Selain dapat disaksikan di saluran televisi tvN, It's Okay to Not Be Okay juga dapat disaksikan melalui situs Netflix.

*Link streaming dan download It's Okay to Not Be Okay tersedia di akhir artikel.

• VIRAL Video Detik-detik Imam Masjid Al-Falah Pekanbaru Ditusuk saat Pimpin Doa, ini Motif Pelaku

• AKHIRNYA Pria Berkacamata yang Dilihat warga di TKP Penemuan Jasad Editor Metro TV Dijemput Polisi

Pada episode sebelumnya, Sang Tae marah dengan Kang Tae karena telah dibohongi.

Ia tidak ingin pulang ke rumah dan memilih tinggal di rumah sakit.

Sementara itu, Kang Tae sangat terpukul akan perkataan dan kemarahan Sang Tae.

Ia jalan keluar dari rumah sakit dan Moon Young mengikutinya.

Melihat Kang Tae mengabaikannya, Moon Young pun melempar sepatu ke arahnya.