Live Event Tribun Timur
LIVE Bincang Kota Makassar: Rindu Sekolah
LIVE Bincang Kota Makassar: Rindu Sekolah bersama Amalia Malik Hambali Plt Kadis Pendidikan Kota Makassar
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seri 5 Bincang Kota Tribun Timur Makassar:
Tema; Rindu Sekolah
Narasumber:
- Amalia Malik Hambali, Plt Kadis Pendidikan Makassar
- Prof Dr Hasnawi Haris Mhum, Ketua PGRI Sulsel
- Zainuddin Jaka, Koordinator Bidang Pengawasan Dewan Pendidikan
Senin, 20 Juli 2020, 19:00 WITA
#rindusekolah #bincangkota #livetribuntimur
(TRIBUN-TIMUR.COM)
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