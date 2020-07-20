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LIVE Bincang Kota Makassar: Rindu Sekolah

LIVE Bincang Kota Makassar: Rindu Sekolah bersama Amalia Malik Hambali Plt Kadis Pendidikan Kota Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Seri 5 Bincang Kota Tribun Timur Makassar:

Tema; Rindu Sekolah

Narasumber:
- Amalia Malik Hambali, Plt Kadis Pendidikan Makassar
- Prof Dr Hasnawi Haris Mhum, Ketua PGRI Sulsel
- Zainuddin Jaka, Koordinator Bidang Pengawasan Dewan Pendidikan

Senin, 20 Juli 2020, 19:00 WITA

#rindusekolah #bincangkota #livetribuntimur

(TRIBUN-TIMUR.COM)

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Tags
Amalia Malik Hambali
Kadis Pendidikan Makassar
Live Event Tribun Timur
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Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur
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