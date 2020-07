Link Streaming Drakor Its Okay to Not Be Okay Sub Indo, Malam Ini Pukul 20.30 WIB, Spoiler

Drama Korea Psycho but Its Okay atau It’s Okay to Not Be Okay - Link Streaming Drakor Its Okay to Not Be Okay Sub Indo Episode 9, Bisa Download Drama Korea di Sini

TRIBUN-TIMUR.COM - Drama Korea Psycho but Its Okay atau Its Okay to Not Be Okay kembali menemani malam hari Anda.

Bagaimana? apa kalian sudah nonton episode 9 yang tayang Sabtu (18/7/2020) malam kemarin?

Malam ini episode selanjutnya akan kembali tayang Minggu (19/7/2020) di tvN pukul 20.30 WIB

Sebelumnya di episode 9, Moon Kang Tae dan Go Moon Youn pergi bertamasya

Namun terjadi sesuatu setelah mereka kembali

Yang membuat Kang Tae menangis

Kamu bisa nonton online lewat link streaming yang ada didalam berita ini

Sinopsis drama Korea Its Okay to Not Be Okay

Drama Korea Its Okay to Not Be Okay ini berkisah tentang seorang perawat bernama Moon Kang Tae.

Moon Kang Tae memiliki pribadi yang sabar dan rajin bekerja.