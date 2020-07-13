Tribun Timur
LIVE Bincang Kota #4, Prokontra: Antisipasi Pasar Jadi Cluster Covid-19 di Kota Makassar
LIVE Bincang Kota #4, Prokontra: Antisipasi Pasar Jadi Cluster Covid-19 di Kota Makassar mengingat Makassar episentrum penyebaran Covid-19 di Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kota Makassar salah satu episentrum penyebaran Covid-19 di Sulawesi Selatan.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyebut 80% penularna Covid-19 dari kluster Kota Makassar.
Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar beberapa waktu lalu gencar melakukan rapid test ke pedagang dan konsumen pasar.
Hasilnya, banyak reaktif.
Bagaimana idealnya aktivitas di pasar di era Norba atau normal baru (new normal).
Simak Bincang Kota edisi kali ini menghadirkan narasumber:
Basdir
Direktur Utama PD Pasar
Saharuddin Ridwan
Direktur PD Pasar
dr Wachyudi Muchsin SH
Humas IDI Kota Makassar
Senin: 13 Juli 2020
Pukul: 20.00 WITA
(TRIBUN-TIMUR.COM)
Tags
Bincang Kota Virtual Tribun Timur
Covid-19
PD Pasar Makassar
Wachyudi Muchsin
IDI Makassar
Basdir
Saharuddin Ridwan
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur