Nikita Willy Dilamar Anak Konglomerat, ini Fakta-fakta Sosok Indra Priawan, Bukan Pemuda Sembarangan

TRIBUN-TIMUR.COM - Nikita Willy nampaknya tak ingin menunda-nunda permintaan mendiang sang Ayah agar ia segera menikah dengan pujaan hatinya.

Almarhum Henry Willy Syam, ayahanda Nikita memang sempat meminta putrinya agar tak pacaran dan jika mungkin segera menikah saja.

Keinginan sang Ayah pun kemudian diwujudkan oleh Nikita Willy.

Setelah merayakan hari ulang tahunnya ke-26 pada Senin lalu (29/6/2020) kini Nikita mengumumkan telah dilamar Indra Priawan.

Indra Priawan dikenal sebagai putra dari pemilik perusahaan taksi Blue Bird Group.

Keduanya telah menjalin asmara selama kurang lebih 3 tahun.

Nikita pun mengatakan ia bersedia menikah dengan kekasihnya itu.

"Three years ago you asked me to travel the world with you.

(3 tahun lalu kamu memintaku untuk keliling dunia bersamamu)

Three days ago you asked me to be your world.

(3 hari lalu kamu memintaku untuk menjadi duniamu)