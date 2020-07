6 Fakta Lagu BLACKPINK How You Like That, Dapat 9 Rekor Hingga Pesan Tersembunyi

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Siapa yang tak mengenal grup girl band Korea, Blackpink.

Bagi para pecinta KPop pasti sudah tak asing lagi dengan grup yang beranggotakan 4 orang wanita cantik ini.

Baru-baru ini lagu terbaru mereka berjudul How You Like That, sukses menarik perhatian penggemarnya.

Diketahui lagu tersebut baru dirilis hari ini Jumat, (26/6/2020).

• Gosip Beredar Prof Yusran Bayar Rp 3 Miliar Demi Geser Rudy Jadi Pj Wali Kota Makassar, Benarkah?

• Lirik Lagu Terbaru BLACKPINK ‘How You Like That’ Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

Dilansir dari Suryamalang.id, fakta di balik lagu How You Like That diungkap para personil BLACKPINK, mulai dari pesan tersembunyi hingga proses panjang.

Selain itu, salah satu member BLACKPINK Rose juga mengungkap misi besar di dalam lagu How You Like That.

Seperti diketahui, How You Like That merupakan single terbaru BLACKPINK setelah vakum satu tahun lebih dua bulan.

Lagu baru berjudul ''How You Like That" ini telah dirilis di kanal YouTube BLACKPINK pukul 18.00 KST atau sekitar pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya BLACKPINK telah menggelar konferensi pers global terkait perilisan 'How You Like That' ini.

Seperti dikutip Soompi dari Naver, dalam konferensi pers tersebut, personel BLACKPINK mengungkapkan beberapa fakta di balik lagu 'How You Like That'.