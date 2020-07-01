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Gosip Beredar Prof Yusran Bayar Rp 3 Miliar Demi Geser Rudy Jadi Pj Wali Kota Makassar, Benarkah?
Gosip Beredar Prof Yusran Bayar Rp 3 Miliar Agar Dapat Jabatan Pj Wali Kota Makassar, Benarkah?
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ternyata benar jika Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sejak awal memprioritaskan Prof Rudy Djamaluddin sebagai Pj Wali Kota Makassar ke kemendagri.
Surat Pemprov Sulsel bahkan diberi catatan agar Kemendagri memprioritaskan Prof Rudy Djamaluddin.
Namun saat surat terbit, justeru nama Prof Yusran Jusuf yang dapat SK Pj Wali Kota Makassar.
Gosip pun beredar luas. Jika Prof Yusran membayar Rp 3 miliar untuk dapat jabatan Pj Wali Kota Makassar.
Benarkah?
Simak wawancara khususnya.
Wawancara berlangsung di rumah Yusran, kompleks Perumahan Dosen Unhas, Tamalanrea, Makassar, Sulsel, Senin, 29 Juni 2020. (TRIBUN-TIMUR.COM)
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Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur