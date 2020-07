1 Juli - Tahun Ajaran Baru 2020 SD SMP SMA/SMK Dimulai 13 Juli, Ini Kebijakan Gubernur DKI Jakarta

TRIBUN-TIMUR.COM - Tahun ajaran baru 2020 untuk SD SMP SMA dan SMK dimulai 13 Juli 2020 ini.

Apakah siswa tatap muka dan masuk sekolah?

Seperti apa kebijakan pemerintah di DKI Jakarta, Ibu Kota RI?

Anies Baswedan dan Istri (Tribun Timur)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sekolah belum akan dibuka meski tahun ajaran baru akan dimulai pada 13 Juli mendatang.

Anies mengatakan, pihaknya saat ini masih akan memantau perkembangan wabah corona (Covid-19) di ibukota. Sebab, salah satu yang paling berisiko terpapar adalah anak-anak.

“Jadi perlu kami tegaskan disini sekolah belum akan dibuka meskipun tahun ajaran akan dimulai tanggal 13 Juli. Tapi dimulainya masih dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Jadi tetap PJJ,” kata Anies di Balaikota, Rabu (1/7).

Seperti diketahui, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi DKI Jakarta akan diperpanjang selama dua pekan kedepan.

“Akan diteruskan 14 hari ke depan dan kita akan evaluasi lagi sesudah kita dapat perkembangan terbaru,” kata Anies.

Anies menyebutkan, secara umum masih perlu ada peningkatan kedissplinan masyarakat dalam tiga aspek penting. Yakni penggunaan masker, mencuci tangan secara rutin dan menjaga jarak. Ketiga hal ini perlu dijaga dan ditingkatkan.

Anies menambahkan, hasil pantauan Dinas Kesehatan DKI Jakarta tes PCR di Jakarta dilakukan 14.258 per 1 juta penduduk. Artinya Pemprov DKI telah melakukan yang telah dianjurkan Organisasi Keseharan Dunia (WHO). Sebab, WHO mengharuskan suatu wilayah harus melakukan 1.000 tes per 1 juta penduduk.