Ini Deretan Fakta Kwak Dong Yeon, Jadi Cameo dalam Drama Korea It's Okay to Not Be Okay

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Sosok Kwak Dong Yeon sukses menarik perhatian meski menjadi pemeran cameo drama It's Okay to Not Be Okay akhir pekan kemarin.

Ia sempat menjadi trending di berbagai media sosial.

Ia pun berbagi cerita tentang keterlibatannya dalam spesial di

Pada drama tersebut, ia berperan sebagai Kwon Ki Do, Kwak Do Yeon menjadi seorang pasien di bangsal psikiatris.

Dilansir dari Kompas.com, dalam cerita tersebut, dia juga merupakan putra seorang anggota Majelis Nasional atau parlemen Korea Selatan.

Dia menerobos acara kampanye ayahnya yang kemudian diseret para pengawal untuk turun dari panggung.

Kejadian itu disaksikan oleh Go Moon Young (Seo Ye Ji) dan Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun).

"Setiap aktor memiliki satu proyek diinginkan, untuk ambil bagian apapun yang terjadi. Bagi saya, proyek itu adalah It's Okay to Not Be Okay ," kata Kwak Dong Yeon.

"Saya bekerja keras untuk tidak merusak warna drama dan mencurahkan cerita Kwon Ki Do yang ingin saya ceritakan, dan menikmati prosesnya," sambungnya.

Sementara itu, pihak tim produksi menyebut walaupun hanya sebentar, karakter Kwon Ki Do harus bisa memberikan dampak.