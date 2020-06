Link Nonton It's Okay to Not Be Okay Episode 3 Sudah Tayang, Moon Young Ada di Masa Lalu Kang Tae

Poster It’s Okay to Not Be Okay - Link nonton drakor It's Okay to Not Be Okay episode 3, download di sini

TRIBUN-TIMUR.COM - Drakor Its Okay to Not Be Okay episode 3, sudah tayang

Its Okay to Not Be Okay menggantikan slot penayangan When My Love Blooms, yakni setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.00 waktu setempat atau 19.00 WIB.

Selain dapat disaksikan di tvN, drama Korea Its Okay to Not Be Okay juga dapat disaksikan di Netflix.

Pemeran utama dalam Its Okay to Not Be Okay adalah Kim Soo Hyun dan Seo Yea Ji.

Pada episode sebelumnya diketahui ayah Moon Young dirawat di sebuah rumah sakit pinggir kota karena penyakit demensia.

Namun, Moon Young sudah lama tidak mengunjunginya bahkan menganggap sang ayah sudah mati.

Sikap Moon Young itu dikarenakan rasa trauma pada masa kecil yang pernah dicekik oleh ayahnya.

Sementara itu, Kang Tae belum berhasil mendapat tanda tangan Moon Young untuk diberikan kepada adiknya, Sang Tae.

Akhirnya, Kang Tae pergi ke kantor penerbitan Moon Young.