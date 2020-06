Aerotel Smile yang terletak di kawasan pantai Losari Makassar, Jl Muchtar Lutfi No 38.

Hanya Rp 299 Ribu, Bisa Nginap di Kamar Deluxe Aero-Tel Losari Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Aero-Tel Losari Makassar (Aero-Tel) yang berlokasi di Jalan Muhtar Lutfi, Makassar menawarkan beragam promo menarik dengan mengusung tagline New Normal, New Day, New Week.

Cukup dengan membayar harga Rp 299 ribu per malam, Anda sudah bisa menginap di kamar deluxe. Atau bisa juga Rp 1,69 juta untuk per minggu.

Harga sudah termasuk Breakfast Box dan harga spesial untuk setiap penambahan Breakfast serta Care Poket yang berisi Masker, Hand Sanitizer dan Tissue Basah.

“Kami berharap dapat menyambut wisatawan bisnis dan rekreasi untuk merasakan keramahan Aero-Tel Losari Makassar,” ujar General Manager (GM) Aero-Tel, Sunarti Anwar.

GM Hotel Aerotel Smile, Sunarti Anwar (fadly/tribun-timur.com)

Aero-Tel memiliki posisi yang sempurna di Kota Makassar. Dikelilingi banyak pusat bisnis dan pusat perbelanjaan ole-ole khas Makassar.

Jaraknya yang hanya 10 meter dari Pantai Losari Makassar akan memudahkan para pengunjung untuk menikmati senja di sore hari.

Akses menuju bandara Internasional Hasanuddin ditempuh hanya 25 menit.

Sunarti juga mengungkapkan bahwa pihaknya memutuskan mengubah nama Aerotel Smile Losari Makassar menjadi Aero-Tel Losari Makassar dengan berbagai pertimbangan.

“Kondisi pandemi ini sangat memberikan pengaruh terhadap semua sektor bisnis terutama perhotelan, namun team management dan jajaran Direksi IMB Group yang dipimpin oleh bapak Idris Manggabarani mampu melihat sebuah peluang yang kemudian secara perlahan melakukan perubahan guna persiapan menghadapi persaingan baru 2021 yang sudah tidak lama lagi," jelasnya. (*)