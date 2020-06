Tayang di Netflix, Ini 6 Alasan Harus Nonton Drama Korea Terbaru It’s Okay to Not Be Okay

Drama Korea It's Okay to Not Be Okay sudah tayang di Netflix

Drama Korea It's Okay to Not Be Okay ?, resmi tayang di Netflix.

Drakor tersebut biasanya tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20.30 WIB di Netflix.

Tentunya bagi pecinta Drakor, drama ini sudah banyak di nantikan.

Untuk diketahui, drama ini merupakan drama Korea (drakor) yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun.

dibintangi oleh Kim Soo-hyun dan Seo Yea-ji, serial ini menceritakan bagaimana dua orang yang berbeda dunia dan kepribadian saling jatuh cinta dan menyembuhkan luka emosional satu sama lain.

Namun tak hanya kisah cinta, serial ini juga mengangkat berbagai tema yang menarik, seperti drama keluarga, bromance, dan misteri.

Ada enam hal yang perlu kamu tahu tentang drama korea terbaru It’s Okay to Not Be Okay.

Enam hal itu pula yang menjadi alasan kamu memang tidak boleh melewatkan serial Drakor Its Okay to Not Be Okay ini.

