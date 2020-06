Belajar dari Sosok Soetjipto Nagaria: Pengembang Sejati dan Pekerja Keras

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Bussiness and Communication Coach Helmy Yahya berbagi tips berinvestasi dengan tema "Strategi Sukses Move On di Tengah Krisis,"



Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar Obrolan Santai New Normal dengan tajuk 'Peluang, Tantangan, Harapan' yang digelar oleh Summarecon dan Tribun Timur pada Sabtu (20/6/2020) via akun YouTube dan Facebook Tribun Timur.

Obrolan santai Deddy Corbuzier, Helmy Yahya, Sharif Benyamin Live Hari Ini (TRIBUN-TIMUR.COM)



"Dalam krisis darurat, tapi banyak perusahaan yang bangkit di tegah krisis, pada krisis moneter 1998 saya justru membuat perusahaan bernama Triwarsana, gila perusahaan itu berkembang luar biasa, perusahaan punya 17 program, modal saya hanya Rp 21 juta dan omzet kami Rp 20 miliar " katanya.



Helmi pun memperkenalkan konsep pengembangan bisnis bernama ICU kuadrat yang juga kepanjangan dari Improve, Check, Upgrade dan Update.



"Satu yang harus kita lakukan adalah improve your character, saatnya sekarang kita memperbaiki karakter kita karena kita butuh karakter yang baik dalam mengelola perusahaan," katanya.

Ia mengatakan, attitude paling berkontribusi untuk menentukan kesuksesan.



"Jangan mengeluh di zaman Corona, pantang menyerah untuk menghadapi Covid-19," katanya.



Ia juga mengatakan kekagumannya dengan sosok founder Summarecon Agung Tbk, Soetjipto Nagaria yang dikenal sebagai pengusaha pekerja keras, pantang menyerah, berkomitmen dan terus membuat inovasi untuk mengembangkan usaha properti yang dirintisnya.



Sharif Benyamin, Direktur Summarecon Agung Tbk pun mengatakan Soetjipto Nagaria merupakan seorang pengembang sejati serta guru untuk semua karyawan yang bernaung di bawah Summarecon Agung Tbk.

“Beliau selalu mengajarkan contoh sederhana tapi artinya tinggi sekali," katanya.

Direktur Summarecon Agung Tbk, Sharif Benyamin (sanovra Jr/ Tribun Timur)



Ia pun mencontohkan attitude Soetjipto Nagaria untuk pemasaran rumah yang dikembangkan oleh Summarecon.



"Dalam sehari yah, kami bisa jual rumah 2 cluster sehari, 200 unit hingga 400 unit laku sehari. Apartemen bisa laku 2000 sehari. Tapi Pak Tjipto menganggap kesuksesan itu, apakah kita bisa men-delivery tepat waktu? apakah kita bisa membangun kualitas? Apakah rumah yang sudah diserahkan terimakan dihuni? Apakah penghuni nyaman?" Katanya.



Menurutnya, Soetjipto Nagaria meminta setiap rumah yang dibangun, lalu ditempati oleh penghuninya agar merasa nyaman dan aman.

Cluster De Serena (HANDOVER)



Itulah mengapa hunian nyaman Summarecon dibarengi fasilitas lengkap tiap clusternya.

"Kami juga tak melupakan, dalam pembangunan harus menjaga lingkungan," kata Sharif.

Kawasan Perumahan rumah di Cluster De Serena berada di dalam kawasan Kota Mandiri Summarecon Mutiara Makassar (Ist)



Belajar dari sosok Soetjipto Nagaria, Helmi Yahya kemudian mengajak peserta webinar untuk terus mencari inovasi baru dalam mengembangkan usaha.



"Bisnis yang baik dimana kita bisa knowledge, harus timing yang tepat dan jangan masuk ke bisnis sunset. Cari bisnis yang aman, kalau hasilnya tinggi banget maka risikonya juga tinggi," katanya.



Selain itu, Helmi mengajak kepada peserta untuk ikut tahu betul bisnis yang digelutinya.

"Tak ada orang sukses yang tak menguasai bidangnya. Sama seperti Cristiano Ronaldo, Michael Jackson, dan Soetjipto Nagaria," katanya. (*)