TRIBUNTIMURWIKI.COM - Drama Korea (Drakor) menjadi salah satu tontonan favorit banyak orang saat ini.

Selain itu beberapa Drakor bisa jadi alternatif untuk ditonton saat waktu luang.

Cerita yang menarik dan dikemas secara apik menjadi daya tarik di setiap drama yang tayang dari negara ginseng ini.

Suka dengan drama Korea bertema makanan yang bisa membangkitkan selera makan, beberapa drama Korea diciptakan untuk itu.

Terlepas dari keragaman kisah pemeran utama di dalamnya, 9 drama Korea dengan tema makanan ini bisa jadi rekomendasi untuk ditonton.

Deretan Drakor Bertema Kuliner, Cocok Bangkitkan Selera Makan, Sweet Munchies hingga Wok of Love (SOOMPI)

1. Sweet Munchies



Drama dengan genre komedi romantis ini dibintangi oleh Jung Il Woo sebagai Chef Park Jin Sung, kemudian Kang Ji Young sebagai PD acara ragam hiburan bernama Kim Ah jin, serta Lee Hak Joo sebagai perancang bernama Kang Tae Wan.



Kisah cinta segitiga antara karakter ini cukup menarik, karena pertempuran terjadi memperebutkan pria.



Park Jin Sung memiliki bistro dimana banyak orang datang untuk menyembuhkan hati dan meninggalkan stres lewat makanan yang lezat.



Melihat suguhan lezat disajikan keluar masuk di restoran ini tentunya akan membuat perut bergejolak, terutama saat yang dihidangkan adalah tofu rebus, ayam goreng.



2. Eccentric! Chef Moon Eric



Shinhwa memerankan karakter bernama Moon Seung Mo, seorang chef elite yang keluarganya memiliki restoran sup babi selama 80 tahun.



Bertemu dengan Yoo Yoo Jin (Go Won Hee) seorang perancang busana terkenal yang amnesia, keduanya kemudian berbagi chemistry menarik.



Chef Moon terkenal dengan buatan hidangan Korea yang sudah dikenal luas lewat restoran pop-up.



Ditambah lagi, dia memastikan memilih sendiri bahan-bahan, meskipun itu artinya dia harus bepergian ke luar negeri untuk mendapat yang paling segar.



Perhatian terhadap detil ini membuat hidangan mangkuk nasi menjadi hidangan lezat.



Ditambah lagi, Eric juga menjadi bintang tamu acara ragam hiburan Three Meals a Day yang membuat drama ini semakin menggoda selera makan penonton dalam menemukan (kembali) hidangan Korea.

3. Oh My Ghostess



Merupakan salah satu favorit penggemar yang dibintangi Park Bo Young sebagai Na Bong Sun, seorang asisten dapur yang canggung dan selalu bermasalah dengan bosnya Kang Sun Woo (jo Jung Suk), setelah dia dirasuki oleh hantu perawan perempuan.



Dengan latar utama dapur, drama ini secara keseluruhan memberi atmosfer rasa baik itu disajikan panas ataupun dingin.



Satu hal yang menarik juga dari drama ini adalah hubungan Chef Kang Sun Woo dengan para stafnya, dimana dia membelikan mereka makanan dan mengajarkan banyak istilah seni kuliner.



Namun satu resep bubur ayam jahe buatan Na Bong Sun tidak boleh dilupakan begitu saja karena tidak hanya menghangatkan perut tapi juga hati.



4. How Are You Bread



Dibintangi oleh Suhi EXO sebagai Ha Da Woo, seorang pembuat roti yang terus menolak tawaran penulis naskah Noh Mi Rae (Lee Se Young) untuk mengajaknya dalam pertunjukan kompetisi membuat roti.



Keseluruhan cerita berkisah tentang misteri dibalik keajaiban Do Woo dan kelezatan roti yang tidak hanya bisa mewujudkan harapan tapi juga membuat orang bisa dekat dengan perasaan mereka, yang kemudian membuat Mi Rae lebih berhasrat untuk membuat baker jenius itu bergabung dalam acaranya.



Selain kisahnya yang menarik, hidangan kue-kue manis dalam drama akan siap menggoda penonton, belum lagi kedetailan Suho saat membuat karyanya.



5. Wok of Love



Jika penggemar hidangan China, drama ini bisa jadi pilihan yang tepat.



Junho 2PM berperan sebagai Seo Poong, chef peraih Michelin star dua kali.



Dia pernah memiliki restoran, tapi sayangnya ada sebuah peristiwa yang membuat dia kehilangan semuanya dan berakhir dengan bekerja di restoran biasa saja.



Percikan romansa, sedikit action, dan menu hidangan China adalah gambaran dari drama ini.

Ditambah lagi kemampuan Junho dalam menangani wajan di drama ini bisa jadi pertunjukan sendiri yang menarik.



6. Jewel In The Palace



Dae Jang Geum, diperankan oleh Lee Young Ae, seorang pelayan dengan selera baik yang bekerja di bagian dapur sebelum akhirnya menjadi tabib wanita pertama dalam sejarah Korea.



Drama ini masih menjadi 10 drama terbaik sepanjang masa, memperkenalkan gastronomi tradisional Korea dalam segala bentuk dan rupa ke mata dunia, dan membuat penonton tergoda atas penampilan makanannya.



7-9. Seri Let's Eat (1-3)



Gambaran seorang foodie ada dalam drama ini.



Dibintangi oleh Yoon Doojoon sebagai marketing bernama Goo Dae Young, yang bersikap ramah terhadap orang sekitar dan membujuk mereka untuk membeli asuransi. Dia ternyata diam-diam adalah seorang blogger makanan.



Di musim pertama, dia mendapat kenalan dan membagikan kecintaan terhadap makanan pada Soo Kyung yang diperankan Lee Soo Kyung, seorang manajer yang selalu merindukan keberadaan rekan makan, terutama ketika dia menemukan restoran baru.



Mulai dari sunny side up sederhana dengan nasi goreng, hingga pasta creamy, Let's Eat merupakan drama dengan sajian lengkap.



Di musim kedua, Yoo Doo Joon kali ini dipasangkan dengan Seo Hyun Jin yang berperan sebagai Baek Soo Ji, seorang penulis lepas dan sekaligus teman masa kecil Yoo Doo Joon.



Dalam perjalanan kisah mereka, juga dibumbui dengan sajian hidangan Korea yang menggoda diet ketat Soo Ji.



Alur cerita sedikit berubah di musim ketiga, dimana Goo Dae Young menemukan dirinya dalam tempat gelap secara mental, tapi cinta dan pendapatnya pada makanan tetap kuat.



