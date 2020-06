Irman YL Perkenalkan Truk Kedai Kopi None, Pekan Depan Road Show di Makassar

Irman Yasin Limpo memperkenalkan Truk Kedai Kopi None di halaman Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulsel, Sabtu (20/6/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Irman Yasin Limpo memperkenalkan Truk Kedai Kopi None di halaman Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulsel, Sabtu (20/6/2020).

None, sapaan akrabnya, menjelaskan Truk Kedai Kopi ini akan menjadi kendaraan untuk program Kata None off air.

Dalam truk ini berisi mesin membuat kopi, pemanas, kulkas dan alat cuci piring.

Irman Yasin Limpo memperkenalkan Truk Kedai Kopi None di halaman Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulsel, Sabtu (20/6/2020). (TRIBUN-TIMUR.COM/HASIM)

"Jadi ini semacam dapur untuk membuat kopi dan kue," katanya saat mempresentasikan di depan awak Tribun Timur.

None pun mengatakan, dalam off air akan tetap ada program Kata None diselingi dengan jualan para UKM.

"Jadi kita sambil promosikan UKM, jadi di sampingnya ada yang jualan kue atau baju. Mungkin ada juga alunan musik dan penyanyi yang ikut terdampak Covid-19," kata mantan Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Lalu kapan Kata None Off Air akan mulai jalan?

"Pekan depan kita sudah mulai jalan," katanya.

Irman Yasin Limpo memperkenalkan Truk Kedai Kopi None di halaman Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulsel, Sabtu (20/6/2020). (TRIBUN-TIMUR.COM/HASIM)

Kata None Off Air ini terinspirasi, bahwa truk seperti ini murah dan fleksibel.

"Saya ingin sampaikan kepada pemerintah, truk seperti ini sangat murah loh dan pasti fleksibel dan tidak rumit," katanya. (*)