Promo F&B TSM Makassar, Ada Diskon 50 Persen hingga Buy 1 for 2

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sederet promo Food & Beverage (F&B) di berbagai tenant Trans Studio Mall Makassar.

Pantasan Tribun Timur, Jumat (19/6/2020), beberapa bisa Tribuners beli untuk disantap bersama keluarga, sahabat maupun orang tersayang.

Bagi pecinta makanan Jepang, tenant Marugame Udon menghadirkan promo Udon Kanzen Set diskon 25 persen dengan lima pilihan paket menu yang bisa dipilih, yakni, Udon Kanzen Set A berisi Niku Udon, Skewered Tofu Roll serta Skewered Shumai yang dibanderol dengan harga Rp 87 ribu kini bisa dinikmati hanya dengan Rp 65 ribu.

Pilihan lainnya, Udon Kanzen Set D berisi Spicy Tori Baitan Udon, Skewered Tofu Roll dan Skewered Shumai yang bisa dinikmati pengunjung Trans Studio Mall Makassar dengan harga Rp 59 ribu saja.

Promo ini berlaku hingga 21 Juni 2020.

Shabuqi menghadirkan promo Buy 1 for 2 menu Shabu-Shabu dan Japanese BBQ.

Promo berlaku mulai 8 Juni hingga 30 Juni mendatang.

Selanjutnya, Gangnam Korean Traditional Food juga menghadirkan diskon 50 persen all food dengan minimum transaksi Rp 250 ribu hingga 30 Juni 2020.

Tak ketinggalan, diskon 15 persen Shaburi & Kintan Buffet berlaku hingga 30 Juni 2020 dengan syarat diskon berlaku setiap hari Senin sampai Jumat pukul 14.00-16.00 Wita valid untuk paket all you can eat serta dine-in only.

Nikmati pula diskon 20 persen take away special di tenant Ta Wan yang menawarkan beragam hidangan khas Chinese dengan sentuhan lokal.