Sudah Tayang di Indosiar, Sinopsis Drakor While You Were Sleeping, Kisah Cinta Lee Jong Suk dan Suzy

ILUSTRASI-Sinopsis Drakor While You Were Sleeping, Kisah Cinta Lee Jong Suk dan Suzy

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Drama Korea memang memiliki daya tarik tersendiri bagi penonton Indonesia.

Antusias penonton tak usah diragukan lagi.

Terlebih, dengan jalan cerita Drakor yang dapat memberikan sensasi tersendiri untuk penontonnya.

Wajar saja, jika pertelevisian Indonesia turut menayangkan Drakor tersebut.

Dilansir dari Sripoku.com, While You Were Sleeping merupakan satu di antara drama Korea yang ditayangkan pada 2017 lalu.

Drama Korea While You Were Sleeping segera hadir di layar kaca Indonesia, yaitu Indosiar.

Indosiar dijadwalkan menayangkan drama Korea While You Were Sleeping mulai Selasa (16/6/2020).

Ada sejumlah aktor dan aktris Korea Selatan ternama yang terlibat dalam pembuatan drama Korea While You Were Sleeping ini.

Pemeran drama Korea While You Were Sleeping di antaranya Lee Jong Suk, Bae Suzy, Jung Hae In, hingga Lee Sang Yeob.

Drama ini ditulis Park Hye Ryun yang sebelumnya juga menggarap banyak drama hit.