Ada Apa di Balik Music Video Lagu Terbaru BTS We Are Bulletproof: The Eternal?

Jelang Ulang Tahun ke-7, BTS merilis video lagu We Are Bulletproof: The Eternal

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Grup musik asal Korea Selatan, BTS kini berusia 7 tahun.

Hal tersebut pun menjadi kabar gembira bagi para ARMY.

Bahkan di berbagai sosial media termasuk twitter kabar tentang HUT BTS ini menjadi ramai diperbincangkan.

BTS memang telah mempersiapkan momen spesial di hari ulang tahun kali ini.

Salah satunya lagu atau music video terbaru yang resmi dirilis jelang hari ulang tahun 13 Juni 2020.

Music video (MV) We are Bulletproof: the Eternal dirilis, lagu BTS untuk para ARMY.

Ini juga merupakan rangkaian acara BTS Festa 2020 telah sampai pada perilisan music video (MV) We are Bulletproof: the Eternal, Jumat 12 Juni 2020 pukul 00.00 KST.

Lagu We are Bulletproof: the Eternal merupakan salah satu lagu dalam album terbaru BTS Map of The Soul: 7.

MV We are Bulletproof: the Eternal merupakan animasi dari tujuh member BTS, lagu ini dipersembahkan khusus untuk para ARMY.

Puncak BTS Festa 2020 pada Sabtu 13 Juni 2020 tepat pada perayaan Anniversary BTS ke-7 tahun.