Tetap Sehat di Tengah Pandemi Corona, Berikut Tips Sehat ala Ilmuwan Muda Unhas Yusnita Rifai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ilmuwan muda dan dosen Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin (Unhas) Yusnita Rifai PhD Apt berbagi tips sehat di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan dalam Ngovi (Ngobrol Virtual) Tribun Timur seri keempat dengan tema Mitos Obat Covid-19, Rabu (10/6/2020) malam.

Yusnita adalah penerima National Fellowship Award L’OREAL-UNESCO for Women In Science, Indonesia (2013) dan The Best Presenter 2018 International Conferences on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Bali (2018).

Anggota Indonesian Young Scientist Forum for Covid-19 itu mengatakan bahwa dirinya selalu mengonsumsi vitamin.

"Selalu konsumsi vitamin. Rata-rata teman-teman ada suplemen lah, paling tidak suplemen dari herbal atau mengkonsumsi vitamin C dan E," katanya.

Yusnita juga menyarankan untuk sesekali beraktivitas di halaman rumah.

Hal tersebut disarankan agar tetap kena sinar matahari.

"Kalau bisa aktivitasnya di luar ruangan yang hanya dalam ruangan, kalaupun di rumah ya kita ada di halaman, sesekali biar kena sinar matahari. Jadi vitamin D itu tetap ada dan perkembangan kalsium dalam tubuh ada," jelasnya.

Selain itu, Ketua Tim Satgas Covid-19 Fakultas Farmasi Unhas itu menyarankan agar tetap berolahraga secara teratur.