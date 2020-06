Krisdayanti Puji Raul Lemos Setelah Berseteru dengan Aurel, Bangga Kepada Suami

TRIBUN-TIMUR.COM - Krisdayanti maraton mengunggah foto berdua dengan sang suami Raul Lemos.

Unggahan tersebut menyusl setelah Raul Lemos melakukan hal yang sama. Raul maraton membagikan foto berduanya dengan Krisdayanti.

Penyanyi yang akrab disapa KD tersebut mengunggah sejumlah fotonya bersama Raul Lemos ke Instagram, Kamis (11/6/2020).

Pada unggahan foto-foto itu, KD memberikan stiker yang bertuliskan penyemangat untuk sang suami.

Berikut TribunSolo.com rangkum sejumlah pujian dari Krisdayanti untuk Raul Lemos.

"You are stronger than you think you are".

"I'm here for you".

"I'm proud of you".

Sementara itu pada unggahan di feed Instagram, tampak KD yang juga mengunggah foto keduanya.

Perbedaan dari unggahan-unggahan sebelumnya, kini KD lebih memilih untuk membatasi komentar pada laman foto yang ia unggah.

Terakhir kali, ia membebaskan komentar warganet dituliskan pada laman foto tangkap layar obrolan dirinya bersama sang putri, Aurel Hermansyah.