Dian Sastro Jawab Tantangan Najwa Shihab Unggah Foto Wisuda Tagar #WisudaLDR2020 Langsung Viral, Sandiaga Uno, Erick Thohir ditantang juga

TRIBUN-TIMUR.COM - Presenter Najwa Shihab menantang sejumlah pesohor dan pejabat untuk mengunggah foto-foto saat wisuda.

Tantangan ini bentuk dukungan kepada mahasiswa yang wisuda tahun 2020 namun tidak bisa diabadikan memakai toga karena Pandemi Covid-19.

Najwa Shihab juga mengajak Menteri BUMN Erick Thohir.

Tagar #WisudaLDR2020 pun menggema di media sosial.

"#WisudaLDR2020 saya posting foto wisuda lawas ini bukan untuk bikin adek2 angkatan 2020 sedih karena gak bisa wisuda secara fisik, justru sebaliknya. Ini ajakan untuk kakak-kakak lulusan sebelum 2020 yang pernah merasakan wisuda fisik utk kasih pesan semangat utk adek-adek lulusan 2020 sambil nostalgia.

Kita semua sama-sama belajar dan berjuang bertahun-tahun. Sama-sama merasakan gimana begadang nyusun skripsi atau tugas akhir. Revisi, revisi, dan revisi. Apalagi untuk adik-adik lulusan 2020, yang spesial karena berhasil lulus di tengah pandemi.

Kita akan buat #WisudaLDR2020 khusus untuk kalian, karena setiap pencapaian layak dirayakan.

Saya mau ajak mas @erickthohir @sandiuno @meutya_hafid @therealdisastr @nicholassaputra @iwetramadhan @maudyayunda untuk juga posting foto wisudanya sambil kasih semangat ke adek2 angkatan LDR 2020.

Yang lain posting juga ya. Will repost some of them!

#WisudaLDR2020 #CatatanNajwa #narasi"

Demikian keterangan gambarnya.

Artis Dian Sastro, Sandiaga Uno menerima tantangan Najwa Shihab.

Namun hingga Jumat (5/6/2020), baik Dian Sastro dan Sandiaga Uno belum mengunggah foto-foto wisudanya.(*)

