Masih Muda dan Pecahkan Banyak Rekor, Manchester United Incar The Next Lionel Messi dari AS Monaco

Para pemain Manchester United merayakan gol dalam laga Liga Inggris kontra Chelsea di Stadion Stamford Bridge, Minggu (17/2/2020). MU sedang mengincar Pietro Pellegri yang dijuluki The Next Lionel Messi dari AS Monaco.

TRIBUN-TIMUR.COM - Raksasa Liga Inggris Manchester United, dikabarkan siap memboyong The Next Lionel Messi dari AS Monaco.

Manchester United pernah mencoba untuk merekrut pemain 16 tahun milik Genoa, Pietro Pellegri, kala masih ditukangi Jose Mourinho.

Namun, pemain yang dicap sebagai The Next Lionel Messi itu lebih memilih untuk bergabung dengan AS Monaco ketimbang Setan Merah.

AS Monaco mendapatkan jasa Pietro Pellegri dari Genoa dengan mahar sebesar 17,5 juta poundsterling atau setara dengan Rp 289 Miliar.

Transfer tersebut sekaligus menjadikan Pellegri sebagai pemain muda termahal di dunia pada tahun 2018.

Meski dibeli dengan harga tinggi, Pellegri justru menunjukkan performa di luar ekspektasi klub.

Sejumlah cedera yang terus menerpa dirinya membuat pemuda Italia itu tidak bisa menembus skuad utama AS Monaco.

Sejak kepindahannya dua tahun silam, tercatat pemain 19 tahun itu hanya mampu tampil sebanyak enam pertandingan dan baru mencetak satu gol.

Kendati demikian, menurut Gianluca di Marzio, Manchester United dikabarkan kembali membuka minatnya untuk mendatangkan Pellegri dari AS Monaco.

Meskipun ada masalah dengan cedera otot, laporan mengklaim bahwa Ole Gunnar Solskjaer masih mempertimbangkan Pellegri sebagai target di jendela transfer mendatang.