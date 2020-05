Spoiler episode 15 drama korea The World of The Married yang tayang di JTBC, Jumat (15/5/2020)

TRIBUN-TIMUR.COM - Sinopsis Episode 15 The World of The Married, Da Kyung Tinggalkan Tae Oh: Live Streaming Trans TV

The World of The Married yang tayang di Trans TV memasuki episode 15, Jumat (29/5/2020) pukul 19.15 WIB.

Berikut ini Link Live Streaming dan sinopsis The World of the Married episode 15.

Dalam episode 15 ini cerita makin seru karena tinggal menyisakan dua episode. Sedangkan episode terakhir atau episode 16 akan ditayangkan Senin (1/6/2020).

Berikut sinopsis The World of the Married episode 15 ketika Da Kyung mengetahui Tae Oh berselingkuh darinya.

Da Kyung merasa keluarga dan pernikahannya sempurna, hingga Ji Sun Woo berkata Tae Oh tidur dengannya.

Da Kyung menolak untuk percaya, meski timbul keraguan besar dalam dirinya.

Ia pun berkata pada orangtuanya bahwa ia baik-baik saja dan menyuruh mereka pulang.

Sun Woo dan Joon Young akhirnya pulang ke rumah mereka.

Sementara Tae Oh minum di luar menyesali apa yang dilakukannya.