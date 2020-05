Mahfud MD Menko Jokowi Diprotes Guru Besar Gara-gara Sebut Corona Seperti Istri, Susah Ditaklukkan!

TRIBUN-TIMUR.COM - Aduh, Guru Besar Protes Mahfud MD Menko Jokowi Gara-gara Sebut Corona Seperti istri susah ditaklukkan, Tapi banyak juga yang setuju dengan Mahfud MD

Kelakar Menko Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD berbuah protes.

Termasuk protes dari Guru Besar.

Menko Jokowi Jilid 2 ini mengandaikan Virus Corona seperti istri susah ditaklukkan.

Namun pernyataan Mahfud MD diprotes keras Guru besar sosiologi Universitas Indonesia Tamrin Tomagola.

Karena susah dikontrol, Mahfud MD meminta sang suami hidup berdamai dengan sang istri.

Mahfud MD menyebut kelakar atau meme tersebut didapatnya dari Menko Luhut Binsar Panjaitan

Meme itu dibuat dalam Bahasa Inggris.

'Corona is like your wife. In easily you try to control it, then you realize that you can't. Than you learn to live with it.'

"Corona itu seperti istrimu, ketika kamu mau mengawini kamu berpikir kamu bisa menaklukan dia. Tapi sesudah menjadi istrimu, kamu tidak bisa menaklukkan istrimu," ujar Mahfud saat Halal Bihalal Keluarga Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta via online, Selasa (26/5/2020).