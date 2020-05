Berikut 40 Contoh Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 Bahasa Indonesia & Inggris

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Hari Raya Idul Fitri 1441 H / Tahun 2020 sisa menghitung hari.

Tentunya, hari tersebut menjadi momen yang dinanti-nantikan umat Islam di seluruh dunia.

Setelah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan, Hari Raya Idul Fitri menjadi simbol kemenangan bagi umat muslim.

Pada hari kemenangan ini, umat muslim seperti terlahir kembali dengan fitrah kemanusiaan yang suci dan bersih dari dosa.

Hari yang suci ini juga menjadi momen untuk saling memaafkan.

Biasanya, setiap orang akan saling mengirim ucapan entah sebelum Lebaran atau saat Lebaran tiba.

Beberapa orang akan mengirim hantaran atau parcel Lebaran kepada kerabat dekat.

Anda bisa menyampaikan permohonan maaf melalui kata-kata mutiara untuk orang terdekat.

Mulai dari keluarga, kerabat, sahabat, hingga teman.

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2020 berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber.

Kumpulan Ucapan Selamat Idul Fitri 1441 H dan Kata Mutiara untuk Sosmed, Minal Aidin Wal Faizin (MUHLIS/GRAFIS TRIBUN-TIMUR.COM)

1. Bagi hati yang pernah terluka karena lidah yang tajam, bagi hati yang perih karena buruknya laku, bagi perasaan yang hancur karena ego, mohon maaf lahir dan batin.



Selamat Lebaran!



2. Bila salah kata terucap, bila hati tergores sikap, maaf dari hati terdalam.



Selamat merayakan kemenangan.



3. It’s more than a wish, more than a message too, for it comes with warm and loving thoughts because it’s meant for you. Happy Eid!



(Bukan hanya sekedar harapan, bukan juga pesan, melainkan dengan segala pikiran dan cinta karena kamu layak mendapatkannya. Selamat Idul Fitri!)



4. Bila ada kata merangkai dusta, ada ucap berbunga lara, dan ada langkah berbuah dosa, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya.



Selamat Idul Fitri!



5. Faith makes all things possible.

Hope makes all things work.

Love makes all things beautiful.

May you have all of the three.

Happy Eid!



(Keyakinan membuat semua hal menjadi mungkin.



Harapan membuat semua hal bekerja.



Cinta membuat semua hal menjadi indah.



Semoga ketiganya menjadi milikmu.



Selamat Lebaran!)



6. Sebening embun di pagi hari, seputih kapas tanpa biji, seperti itu suasana hati.



Berharap selamanya seperti ini dengan pribadi positif sepanjang hari.



Selamat Hari Raya Idul Fitri!



7. Maaf adalah pengakuan atas kesalahan dan memaafkan adalah penghargaan atas pengakuan kesalahan.



Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440.



Mohon maaf lahir batin.



8. Ramadhan telah berlalu, hari kemenangan telah datang.



Bersihkan hati dan jiwa dari gelimang dosa.



Maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran!



9. May the blessings of God fill your life with happiness and open all the doors of success now and always. Eid Mubarak.



(Semoga berkah Tuhan mengisi hidupmu dengan kebahagiaan dan membuka pintu sukses saat ini dan seterusnya. Selamat Lebaran!)



10. Untuk hati yang pernah terluka oleh tajamnya lidah.



Untuk jiwa yang tersakiti oleh buruknya tingkah dan perilaku.



Selamat Idul Fitri.



Mohon maaf lahir dan batin!



11. Berbuat khilaf adalah sifat, meminta maaf adalah kewajiban, dan kembalinya fitrah adalah tujuan.



Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.



12. The time has come for every soul to purify heart. For every man to begin a new life. For us to let all mistakes forgiven, forgotten. Amen. Happy Eid Mubarak!



(Telah tiba saatnya bagi setiap jiwa untuk menyucikan hati. Bagi setiap umat untuk memulai hidup baru. Bagi kita semua untuk saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Amin. Selamat Idul Fitri!)



13. Untuk lisan dan sikap yang tak terjaga, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.



Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H!



14. Maaf memang tidak akan mengubah masa lalu, tapi mengubah masa depan.



Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019.



15. May the grace Allah light up your heart and bless you and your family members with warmth, happiness, joy and peace. Wishing you a blissful Eid. Selamat Idul Fitri 1440 H!



(Semoga rahmat Allah menerangi dan memberkati hatimu dan seluruh keluarga dengan penuh kehangatan, kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian.



Selamat Lebaran!)



16. Waktu mengalir bagaikan air, Ramadhan suci akan berakhir.



Untuk salah yang pernah ada dan khilaf yang sempat terucap, pintu ma'af selalu ku harap.



Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H!



17. Takbir kemenangan telah berkumandang.



Hari yang penuh berkah telah kita tinggalkan.



Hanya kelapangan hati tuk memaafkan, Selamat Lebaran!



18. Sucikan hati, bersihkan jiwa, bukakan pintu maaf atas kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan yang pernah ada.



Selamat Idul Fitri!



19. Seiring surya berseri indah dipagi penuh hikmat ini,

Kami mohon dbukakan pintu maaf apabila ada kata dan tindak yang tidak berkenan dihati.



Selamat Idul Fitri!



20. May this special day bring peace, happiness and prosperity to everyone. Eid Mubarak.



(Semoga hari spesial ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan untuk semua. Selamat Hari Raya)



21. Tiada gembira yang menggelora, tiada senang yang mengangkasa, selain kita telah kembali pada fitrah dan ampunan-Nya.



Selamat Lebaran!



22. Hati yang seputih kertas jangan dinodai dengan enggan saling memberi maaf.



Mari buka hati, julurkan tangan, jabat jemari, saling memberikan maaf di hari nan fitri.



Selamat Lebaran!



23. Tiada pemberian yang terindah selain kata maaf.



Tiada perbuatan yang termulia selain memaafkan.



Selamat Hari Raya Idul Fitri 2019!



24. Jika ada ucap yang membekas lara, ada tingkah merangkai duka, ada kata merangkai dusta, mohon maafkan daku lahir dan batin.



Selamat Lebaran!



25. Andai jemari tak sempat berjabat, jika raga tak bisa bersua, bila ada kata membekas luka, semoga pintu maaf masih terbuka.



Selamat Idul Fitri 1440 H!



26. Sending you best wishes on Eid and wishing that it brings you joy and blessings.



(Doa-doa baik di Hari Raya untukmu dan semoga bahagia dan berkah selalu menyertai)



27. Happy Eid Mubarak. Let us forget our mistake in the past with all the forgiveness and may God gives us abundantly of happiness and prosperity ahead.



(Selamat hari raya Idul Fitri. Mari kita lupakan kesalahan di masa lalu dengan saling memaafkan. Semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dan kemakmuran yang melimpah ke depannya).



28. Lidah bisa tajam mengucap kata.



Hati bisa salah menuai dengki



Tindakan bisa menyakiti.



Di hari yang dipenuhi dengan kesucian ini, mohon segala salah dan khilaf dimaafkan.



Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019.



29. Ramadhan telah berlalu, fajar kemenangan telah menyambut.



Membawa sinar terang kedamaian dan kesucian.



Menebarkan berkah di idul fitri yang suci.



Selamat Idul Fitri 1440 H.



Mohon maaf lahir dan batin.



30. Orang yang paling mulia adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain.



Bersihkan diri, sucikan hati di hari yang Fitri ini.



31. Gema takbir berkumandang, membesarkan dan mengagungkan Yang Maha Suci.



Bersihkan hari kembali fitri di hari kemenangan.



Selamat Lebaran!



32. Wishing you all a very happy and peaceful Eid. May Allah accept our good deeds, forgive our transgressions and ease the suffering of all people around the globe. Eid Mubarak.



(Semoga hari rayamu berbahagia dan damai. Semoga Allah menerima amal baik kita, memaafkan pelanggaran kita dan memudahkan penderitaan semua orang di dunia. Selamat Idul Fitri!)



33. As Ramadan passed

Comes the day of victory

I apologize for my mistakes

Wishing you a blessed eid al-fitr



(Dengan berlalunya bulan Ramadan,

Datanglah hari kemenangan

Mohon maaf atas kesalahanku. Selamat Idul Fitri!)



34. Selamat merayakan hari kemenangan, merawat silaturahim, memanjangkan keberkahan, saling maaf memaafkan.



35. Satukan tangan dan teguhkan hati di hari penuh kemenangan ini untuk saling memaafkan dengan ikhlas.



Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H!



36. When it’s black flip it to white, when it’s dark flip it to light.

For every mistake flip it to forgiveness, Happy Eid!



(Saat hitam kembali menjadi putih, saat gelap kembali menjadi terang.



Untuk setiap kesalahan, kembali pada pengampunan.



Selamat Idul Fitri!)



37. Tidak ada pemberian paling indah dan perilaku yang mulia, selain meminta maaf dan memaafkan di hari yang suci ini.



Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H!



38. Ramadhan membasuh hati yang berjelaga ,saatnya meraih rahmat dan ampunan-Nya.



Selamat Hari Raya Idul Fitri!



39. Sorry for all of my bad manners. Happy Eid Al-Fitr for you. Hope we get the best inspiration from this Ramadhan.



(Maaf untuk semua kebiasaan-kebiasaan burukku. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita mendapatkan inspirasi terbaik dari Ramadan kali ini)



40. Wajah memang terhalang ruang untuk saling menatap.



Tangan terlalu sulit untuk berjabat.



Namun, untaian kata tetap bisa tersampaikan sebagai jembatan ukhuwah di hari nan suci yang penuh dengan kemenangan ini.



Minal Aidzin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin.



