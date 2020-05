The World of The Married Tamat, Ini 6 Drakor yang juga Angkat Kisah Pernikahan dan Perselingkuhan

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Drama Korea The World of The Married berakhir dengan rating yang memuaskan.

Hal itu terlihat dari rating yang terus melonjak, bahkan dari awal episode hingga mencapai ending drama.

Drakor yang satu ini mengisahkan tentang kehidupan berumah tangga yang berujung perselingkuhan.

Banyak orang menyukai drama Korea Selatan lantaran menyuguhkan ceritanya yang sulit di tebak dan dianggap mirip dengan kehidupan nyata.

Kisah yang ditampilkan dalam drama Korea (Drakor) pun beragam.

Namun kini The World of The Married sudah tamat, drama apa lagi yang wajib ditonton selanjutnya?

Berikut adalah rekomendasi drama Korea jika Anda menyukai The World of The Married.

6 drama di bawah ini juga berkisah tentang pernikahan dan perselingkuhan, dengan intrik dan konfliknya masing-masing.

Apa saja?

Seperti yang dilansir Cosmo PH, berikut adalah 6 rekomendasi drama Korea yang layak ditonton jika Anda masih belum bisa move on dari The World of The Married.