Astra Finance Grup Salurkan Bantuan kepada Warga Terdampak Covid-19 di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Astra Finance Grup secara bertahap menyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Makassar, Senin (18/5/2020).

Astra Finance Group ini terdapat sejumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yakni

Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Finance (TAF), Asuransi Astra (AA), Komatsu Astra Finance (KAF), Surya Artha Nusantara Finance (SANF), Serasi Autoraya (TRAC), Balai Lelang Serasi (IBID) dan Serasi Logistics Indonesia (SELOG)

Untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dilaksanakan serentak pada tanggal 18 Mei 2020 di 13 kota dengan membagikan bantuan sebanyak 2.195 paket sembako.

Direktur In Charge Astra Financial, Suparno Djasmin mengatakan dengan adanya pemberlakuan stay at home atau di rumah saja untuk mencegah penyebaran Covid-19, maka tentunya berdampak pula terhadap perekonomian masyrakat. Pemberian paket sembako ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian dari Astra Financial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Alhamdulillah Astra Financial telah membagikan 67.890 paket senilai Rp 13,578 miliar hingga 12 Mei 2020 dari total 71.260 paket senilai Rp 14,252 miliar, sedangkan tahap berikutnya kami berencana akan menyalurkan 3.370 paket hingga 18 Mei 2020. Jumlah titik penyerahan sembako itu mencapai 222 lokasi seluruh Indonesia. Kami berharap bantuan Astra Financial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” kata Suparno Djasmin dalam siaran persnya yang dIterima tribun timur.

Program bantuan sembako Astra Financial diawali dengan serah terima secara simbolis di Kantor kelurahan banta-bantaeng jalan Faizal Makassar, Senin (18/5)

Paket sembako Astra Financial berisi 5 kg Beras, 1 kg Gula Pasir, 1 lt Minyak, 520 ml Kecap Manis, 1 kg Tepung Terigu, 5 Sachet Susu Bubuk, dan 20 pcs Mie Instan. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini, Astra Financial dan setiap pihak yang terkait tetap menerapkan prosedur kesehatan untuk tetap menjaga kesehatan masyarakat, dan mendukung anjuran pemerintah perihal social/physical distancing (jaga jarak).