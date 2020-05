LINK NONTON The World of The Married 16, Akhir Hubungan Da Kyung-Sun Woo-Tae Oh, Dramaqu, Viuiu

The World of The Married Episode 16

TRIBUN-TIMUR.COM - Film serial drama korea The World of The Married sudah memasuki episode akhir atau episode 16 Sabtu (16/5/2020).

Keseluruhan drama yang juga berjudul world of married couple ini sudah selesai.

Kisah cinta dan benci penuh intrik dan perselingkuhan antara Tae Oh, Da Kyung, dan Sun Soo sudah selesai.

Jumat (15/5/2020) sudah tayang The World of The Married episode 15.

The World of The Married episode 16 tayang di Korea, dan di aplikasi penyedia film KOrea Viu malam ini.

Anda sudah siap nonton?

Sinopsis The World of The Married episode 15

The World of The Married episode 15 berfokus kembali ke kehidupan Tae Oh, Sun Woo, Da Kyung, dan Joon Young.

Di mana Tae Oh ditinggalkan baik oleh Da Kyung, Joon Young, dan juga Sun Woo.

Tae Oh juga dibenci oleh mertuanya yang kaya