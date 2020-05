SPOILER, SINOPSIS, PREVIEW, The World of The Married Episode 16, Tae Oh Ajak Sun Woo Baikan?

The World of The Married Episode 16

TRIBUN-TIMUR.COM - The World of The Married episode 16 dijadwalkan bakal tayang malam ini, Sabtu (16/5/2020).

Episode ini adalah episode terakhir, atau penutup serial yang juga berjudul A World of Married Couple ini.

Sementara episode 15 sudah tayang Jumat (15/5/2020).

Sinopsis The World of The Married episode 15

The World of The Married episode 15 berfokus kembali ke kehidupan Tae Oh, Sun Woo, Da Kyung, dan Joon Young.

Di mana Tae Oh ditinggalkan baik oleh Da Kyung, Joon Young, dan juga Sun Woo.

Tae Oh juga dibenci oleh mertuanya yang kaya

Sementar Sun Woo hidup bahagia bersama Joon Young.

Sinopsis, Spoiler, Preview The World of The Married episode 16

Preview The World of The Married sudah beredar di jagat maya.