Profil Grup Band Asal Korea DAY6 yang Membernya Alami Gejala Kecemasan hingga Tunda Album Baru

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Grup band asal Korea Selatan, DAY6, untuk sementara waktu ini akan menunda seluruh kegiatan tim mereka, termasuk acara promosi.

JYP Entertainment sebagai agensi mengeluarkan pernyataan resmi mereka tentang rencana tersebut dalam kaitannya demi menjaga kesehatan jiwa anggota.

"Pertama-tama kami ingi meminta maaf mengabarkan berita yang kurang menyenangkan di saat rencana comeback DAY6," tulis agensi dalam pesan mereka.

@day6kilogram (Sumber foto: instagram @day6kilogram)

Agensi menjelaskan, mereka baru-baru ini menemukan adanya gejala kecemasan pada anggota DAY6.

"Beberapa anggota menunjukkan gejala kecemasan psikologis dan menerima pemeriksaan lebih lanjut. Saran dari medis bahwa mereka memerlukan istirahat dan stabilitas yang cukup."

Akhirnya setelah melakukan diskusi dengan anggota, mereka sampai pada keputusan untuk menunda sementara promosi tim, termasuk untuk album yang akan datang.

"Agar supaya fokus dalam penyembuhan kesehatan mereka," kata agensi dalam pernyataannya.

Mengenai kelanjutan promosi grup, agensi akan memberitahukannya lebih lanjut.

"Kami meminta dukungan dan cinta sehingga DAY6 bisa sepenuhnya sembuh sebagai tim sekali lagi," tulis agensi.

Awalnya album baru DAY6 "The Book of Us: The Demon" dijadwalkan akan rilis tanggal 11 Mei 2020.