Mengenal Seo Ye Ji Lawan Main Kim Soo Hyun dalam Drama Korea Terbaru Psycho But It's Okay

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Para pemain drama ‘Psycho But It’s Okay’ telah memulai proses pembacaan naskah.

Dalam drama ini aktris Seo Ye Ji akan berakting bersama Kim Soo Hyun.

Drama romantis tersebut menceritakan tentang komunitas pekerja kesehatan di bangsal psikiatris yang tidak memiliki waktu untuk cinta dan seorang penulis cerita yang tidak pernah tahu apa itu cinta.

Setelah bertemu, keduanya mulai saling menyembuhkan luka emosional satu sama lain.

Dari foto yang dirilis tvN tanggal 8 Mei 2020, terlihat di acara pembacaan naskah pertama itu selain Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji adalah Oh Jung Se, Park Gyu Young, Kim Joo Heon, Kim Chang Wan, Kim Mi Kyung, Jang Gyuri.

"Untuk drama ini, saya akan berusaha sepenuhnya membantu setiap aktor untuk bisa membawakan peran mereka lebih dengan bebas dan kreatif. Saya ingin ini menjadi drama yang kita ciptakan bersama," kata Park Shin Woo, sutradara drama tersebut.

Dalam pembacaan naskah tersebut, Kim Soo Hyun membuat semua orang yang ada di ruangan terkesan atas penampilannya sebagai Moon Kang Tae.

Karakter yang diperankannya itu digambarkan sebagai seseorang yang harus menjadi pencari nafkah bagi keluarganya sejak muda setelah dia dan saudaranya kehilangan orangtua mereka.

Pemeran utama wanita, Seo Ye Ji juga disebut memukau banyak orang saat menghidupkan karakter Go Moon Young, penulis buku yang mengalami gangguan kepribadian antisosial.

Produser Psycho But It's Okay mengatakan bahwa acara pembacaan naskah pertama itu dipenuhi dengan tawa dan hal-hal romantis berkat akting dari para pemerannya.