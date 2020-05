Malam Ini, Live Podcast KataNone Bahas Aku, Kamu dan Da Kyung

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Live Podcast KataNone bakal tayang lagi Selasa, 12 Mei 2020 malam ini dan bakal seru.

Adapun tema yang diangkat adalah Aku, Kamu, dan Da Kyung.

Bagi kalangan emmak-emmak penggemar Drama Korea, sosok Da Kyung tentu tidak asing.

Ya, Da Kyung adalah sosok pelakor dalam serial The World Of Married, yang diperankan artis cantik Han So Hee.

Drama korea dengan rating tertinggi saat ini tersebut, menceritakan tentang persoalan rumah tangga hingga perselingkuhan, yang berhasil mengaduk emosi kaum perempuan.

Program Live Streaming KataNone, dipandu langsung Irman "None" Yasin Limpo, dan tayang di akun sosial media Facebook KataNone dan Instagram IrmanYasinLimpo_None.

Acara ini dikemas dalam bincang santai, malam nanti akan hadir narasumber yang dihubungi melalui video call, selebgram Andi Selvani.

Dan tidak ketinggalan, akan ada keseruan bersama ibu-ibu yang akan dihubungi langsung oleh tim KataNone untuk membahas fenomena Drama Korea di Tengah Pandemi.

Seperti tayangan-tayangan sebelumnya, akan adapula kuis dengan beragam hadiah menarik dan sesi endorse produk UMKM.

Jadi, jangan sampai ketinggalan pada live streaming malam nanti. Akan tayang pada pukul 21.00 Wita.

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur