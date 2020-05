Kisah Cinta Bangsawan dan Putri Duyung, Lee Min Hoo Bakal Hadir di Indosiar, Legend of The Blue Sea

Lee Min Hoo main di Legend of The Blue Sea, tayang di Indosiar

TRIBUN-TIMUR.COM - Drama Korea tengah naik daun di Indonesia.

Menjadi pengisi waktu di sela stay athome, akibat pendemi virus Corona.

Setelah Trans TV perdana menayangkan drama Korea Selatan berjudul 'The World of the Married', kini giliran Indosiar menayangkan drama The Legend of The Blue Sea.

Jika The World of The Married adalah drama terbaru dan episode terakhirnya masih akan tayang akhir pekan ini (15/16 Mei 2020), maka Legend of the Blue Sea merupakan drama lawas.

Legend of The Blue Sea tayang di SBS stasiun TV Korea Selatan pada 16 November 2016.

Memiliki 20 episode, drama yang dibintangi Lee Min ho dan Jun Ji hyun ini berakhir di tanggal 25 Januari 2017.

Kala itu drama Legend of the Blue Sea cukup menarik penikmat tayangan drama Korea Selatan.

Sinopsis Legend of The Blue Sea

Secara garis besar, drama ini menceritakan kisah cinta antara anak seorang keluarga bangsawan Joseon bernama Kim Dam-ryeong (Lee Min-ho) dan putri duyung bernama Se-hwa (Jun Ji-hyun).

Kim Dam-ryeong lalu terlahir kembali di dunia modern sebagai Heo Joon-jae.

Legend of The Blue Sea ()

Ia kemudian bertemu lagi dengan putri duyung Se-hwa (yang kemudian ia namai Shim-chung) di Spanyol, dan ia gampang dibodohi olehnya.

Kisah cinta antara manusia dan putri duyung yang bisa menjadi manusia ini pun memang menarik untuk ditonton.