Kapan The World of The Married Episode 15 dan Episode 16 Tayang? Ini Jadwal Tayang Episode 1-16

kemesraan Tae Oh dan Sun Woo di The World of The Married episode 12

TRIBUN-TIMUR.COM - The World of The Married episode14 yang tayang Sabtu (9/5/2020) berakhir mencegangkan.

Saat Sun Woo hendak bunuh diri, namun diselamatkan oleh dr Kim. Tae Oh melihat semuanya dan menjadi emosi.

Bahkan di akhir cerita, Sun Woo mengatakan kepada Da Kyung bahwa ia pernah tidur dengan Tae Oh.

Tentunya lanjutannya sangat membuat penasaran,

Penayangan The World of The Married selalu ditunggu oleh para penggemarnya.

Apakah Anda salah satunya?

Jangan bingung, karena penayangan drama Korea ini sudah terjadwal lho.

Diputar setiap akhir pekan, setiap hari Jumat dan Sabtu.

Sampai dengan saat ini, The World of The Married sudah tayang untuk episode 14

Selanjutnya drama yang juga berjudul A World of Married Couple ini akan tayang episode 15 dan episode 16