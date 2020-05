Link Streaming Episode 13 Drama Korea The World of Married Sub Indonesia, Sun Woo Tinggalkan Gosan?

Potongan adegan dalam drama korea The World of The Married. Episode 13 akan tayang di JTBC, Jumat (8/5/2020) malam ini

TRIBUN-TIMUR.COM-Penggemar drama korea The World of the Married masih dibuat penasaran dengan akhir dari kisah Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh.

Apalagi di akhir episode 12, terlihat Sun Woo kembali menjalin hubungan intim dengan mantan suaminya.

Jumat malam ini, JTBC akan menayangkan episode terbaru The World of the Married.

Simak sinopsisnya sekilas, hati-hati spoiler!

Ji Sun Woo mempertanyakan, benarkan penyebab semua masalah yang terjadi adalah karena perceraiannya dengan Lee Tae Oh.

Sementara itu, Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung berdebat mengenai Lee Joon Young.

Lee Joon Young tampaknya membuat masalah dalam The World of the Married episode 13. (Instagram @jtbcdrama)

Yeo Da Kyung pun bertanya apakah Lee Joon Young bersikap sedemikian rupa karena sedang mengalami pubertas.

Di sisi lain, sambil menahan tangis, Ji Sun Woo meminta izin apakah ia bisa bertemu Lee Joon Young.

Tampaknya Lee Joon Young membuat masalah.

Ibu Yeo Da Kyung, Uhm Hyo Jung (Kim Sun Kyung), berkata pada Ji Sun Woo bukankan seharusnya ia tahu penyakit Kleptomania membutuhkan perhatian medis.