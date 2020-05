SPOILER Episode The World of Married, Joon Young Idap Kleptomania, Sun Woo Mantap Tinggalkan Gosan?

Episode 13 drama Korea The World of Married akan tayang di JTBC pada Jumat (8/5/2020)

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Drama Korea The World of The Married telah sampai di episode 13 saat ini.

Drama Korea yang tengah digandrungi ini ditayangkan setiap hari Jumat dan Sabtu.

Episode ke 13 Drakor The World of the Married akan tayang pada Jumat (8/5/2020) hari ini di stasiun JTBC.

Sementara bagi penggemar drama korea di Indonesia bisa menyaksikannya melalui aplikasi Viu pada Sabtu (9/5/2020) besok.

Sebelumnya drama ini telah menayangkan episode 12 yang membuat penonton terhanyut.

Pasalnya di episode 12, setelah Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) membantu Lee Tae Oh (Park Hae Joon) terbebas dari kasus meninggalnya Park In Gyu, Tae Oh mulai menampakkan kembali cintanya ke Sun Woo.

Tak hanya itu, tebakan psikiater Kim Yoon Gi (Lee Moo Saeng) ternyata benar adanya.

Sun Woo juga masih mencintai Tae Oh.

Keduanya pun kembali membuktikan rasa cintanya layaknya hubungan suami istri.

Sinopsis episode 13