TAYANG BESOK! Ini Sinopsis The World of The Married Episode 13, Lanjutan Ciuman Panas Sun Woo-Tae Oh

kemesraan Tae Oh dan Sun Woo di The World of The Married episode 12

TRIBUN-TIMUR.COM - The World of The Married episode 13 akan tayang Jumat (8/5/2020) besok malam.

Lanjutan drama Korea ini, sudah sangat ditunggu oleh para penggemarnya.

Pasalnya, akhir Drama korea The World of The Married episode 12 bikin penggemarnya menggantung.

Pasalnya, episode 12 kemarin berakhir dengan kejutan, saat Sun Woo kembali menjalin hubungan intim dengan mantan suaminya, Tae Oh.

Dimulai dengan ciuman panas, hubungan mereka berakhir di tempat tidur.

Bahkan, Ta Oh menanyakan apakah ia harus meninggalkan Da Kyung, istrinya sekarang dan kembali bersama Sun Woo.

Tae Oh yang menghilang menimbulkan kegundahan di hati Da Kyung.

Apalagi saat Da Kyung berkali-kali menelpon Tae Oh, namun tidak diangkat.

The World of The Married episode 13 baru akan tayang Jumat 8 Mei 2020 mendatang.