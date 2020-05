Heboh Drakor The World of The Married Versi Indonesia,Ini 12 Artis Pemeran Siapa yang Jadi Da Kyung?

The World of the Married atau a world of married couple

TRIBUN-TIMUR.COM - Serial Drama Korea The World of The Married sudah menjadi candu hingga ke tanah air.

Saking melejitnya drakor ini, salah satu pemeran utamanya diserbu netizen Indonesia karena menjadi pelakor.

Sepertinya netter Indonesia punya dendam sama sosok-sosok pelakor.

Bahkan dari Drakor yang ratingnya kini sudah cetak rekor tertinggi selama sejarah perteivian Korea Selatan, disebut-sebut mirip kisah Mulan Jameela (lagi-lagi istri Ahmad Dhani terseret).

Dengan semakin terkenalnya drakor ini, membuat netter Indonesia punya ide bagaimana jika drama tersebut dibuat dalam versi lokal.

Dan 12 Artis Indonesia ini kata mereka cocok perankan Drakor The World of The Married versi Indonesia.

Dikutip dari akun gosip Instagram @taante_reempong_oficiaal, nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ikut masuk.

Lalu kira-kira siapa yang perankan Da Kyung sang pelakor?

1. Maudi Koenaedi

Maudi Koenaedi disebut cocok memerankan Ji Sun Woo. Sebagai artis senior tanah air, sosok Maudi dinilai identik dengan peran wanita sabar dan sering tersakiti, esmosinya akan cocok.