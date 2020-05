Benarkah Rokok Sampoerna Ikut Terpapar Covid-19 Pasca 2 Karyawan Meninggal? Simak Fakta-fakta

TRIBUN-TIMUR.COM - Kondisi produk-produk rokok Sampoerna dipertanyakan.

Hal tersebut penyusul pasca meninggalnya dua pegawai di pabrik rokok Sampoerna karena wabah Covid-19.

Hal ini ditambah dengan ratusan karyawan lainnya yang menunjukkan reaktif saat dilakukan rapid test.

Benarkah rokok Sampoerna ikut terpapar covid-19?

Mengenai hal ini Direktur PT HM Sampoerna Tbk Elvira Lianita dalam rilis yang diterima redaksi surya.co.id, Kamis (30/4/2020) menjelaskan upayanya untuk mencegah hal itu.

Selain mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menjalankan protokol kesehatan, Sampoerna memastikan bahwa kualitas produk merupakan prioritas perusahaannya.

Untuk itu, pihaknya melakukan karantina produk selama lima hari sebelum akhirnya didistribusikan ke konsumen dewasa, atau dua hari lebih lama dari batas atas stabilitas lingkungan COVID-19 yang disarankan oleh European CDC (European Centre for Disease Prevention and Control) dan World Health Organization (WHO) .

Sesuai ketentuan tersebut COVID-19 dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada kardus.

Membatasi akses ke fasilitas produk

Selain itu, PT Sampoerna juga berupaya pencegahan penyebaran COVID-19 di pertengahan bulan Maret 2020, sebelum temuan 2 karyawan Sampoerna yang positif covid-19.

Sampoerna juga telah melakukan berbagai upaya dan menerapkan praktik protokol kesehatan secara ketat di

seluruh area kantor dan fasilitas produksi untuk melindungi karyawan, antara lain