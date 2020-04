SPOILER, The World of The Married Episode 11, Apakah Sun Woo Terlibat Dalam Kematian Min Hyun Seo?

Drama Korea The World of the Married atau A World of Married Couple berhasil meraih rating penonton tertinggi dalam sejarah drama JTBC.

TRIBUN-TIMUR.COM - Drama Korea The World of The Married telah sampai di episode 10 saat ini.

Drama tersebut ditayangkan setiap hari Jumat dan Sabtu.

Episode ke 11 Drakor The World of the Married tayang pada Jumat (1/5/2020) besok.

Pada episode sebelumnya (episode 10) drakor ini sukses membuat penonton semakin tegang.

Dilansir dari Viu.com dikisahkan Yerim menghilang setelah mengetahui perselingkuhan suaminya, Je Hyuk, yang rupanya dijebak oleh Tae Oh sebagai balas dendamnya.

Sementara itu, Min Hyun Seo mencoba melarikan diri dari Park In Kyu dengan bantuan Sun Woo.

Saat hendak meninggalkan stasiun Gosan, Park In Kyu berhasil menemukannya!

Di sisi lain, Sun Woo yang hendak mengembalikan amplop berisi uang kepada Min Hyun Seo melihat sesosok mayat yang telah dibungkus kantong.

Mayat tergeletak dengan syal berwarna krem pemberiannya kepada Min Hyun Seo berlumuran darah!

Pada The World of the Married episode 11 dikisahkan flashback Park In Kyu mengajak Min Hyun Seo, mantan kekasihnya untuk meninggalkan kota Gosan bersamanya setelah Lee Tae Oh membawakan uang pemerasan baginya.