Deretan Drakor Park Hae Joon Pemeran Lee Tae Oh si Tukang Selingkuh Sebelum The World of The Married

Park Hae Joon, Pemeran Lee Tae Oh di Drakor The World of the Married (kanan)

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Aksi Park Hae Joon memerankan Lee Tae Oh dalam serial The World of The Married menuai banyak kekesalan para pecinta drakor tersebut.

Ia sukses membuat para penonton merasa kesal karena perilaku dan sikapnya di dalam cerita.

Park Hae Joon mengaku dirinya kerap mendapatkan kritikan dari penggemar gara-gara aksi selingkuh itu.

The World of the Married merupakan drama Korea terbaru yang sedang digandrungi para penggemar drakor.

Drama Korea The World of The Married tayang sejak 27 Maret 2020.

• SPOILER! Sinopsis The World of The Married Episode 10 Hari ini, Psikater Yoon Gi Ternyata Mata-Mata?

Drama yang tayang setiap Jumat dan Sabtu ini semakin terkenal berkat jalan cerita perselingkuhan antara Lee Tae Oh (Park Hae Joon) yang seorang suami dan ayah, dengan Yeo Da Kyung (Han So Hee).

Populernya drama ini tentu membuat pemain drakor The World of The Married menjadi sorotan.

Satu di antaranya Park Sang Woo atau dikenal sebagai Park Hae Joon.

Park Sang Woo atau yang dikenal sebagai Park Hae Joon adalah seorang aktor asal Korea Selatan.

Lantas siapa sosok Park Hae Joon?