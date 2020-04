SPOILER! Sinopsis The World of The Married Episode 10 Hari ini, Psikater Yoon Gi Ternyata Mata-Mata?

Drama Korea The World of the Married atau A World of Married Couple berhasil meraih rating penonton tertinggi dalam sejarah drama JTBC.

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Drama Korea The World of The Married telah sampai di episode 9 saat ini.

Drama tersebut ditayangkan setiap hari Jumat dan Sabtu.

Episode ke 10 drama Korea The World of the Married akan tayang pada Sabtu (25/4/2020) hari ini.

Akan ada hal yang mengejutkan di episode ini.

• Nonton Streaming Drakor Itaewon Class Episode 1-16 Sub Indo, Link Download Sambil Tunggu Sahur

Apa itu?

Sebelumnya Di episode 9, nampaknya Lee Tae Oh mulai cemburu saat menyaksikan kedekatan Ji Sun Woo juga putranya dengan psikiater Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng).

Begitu juga Yeo Da Kyung ( Han So Hee) yang mulai curiga dengan gerak-gerik sang suami.

Bahkan Da Kyung telah mengetahui bahwa Tae Oh menguntit mantan istrinya.

Ancaman juga mulai dirasakan oleh direktur muda karena ulah pacar pasien perempuan Ji Sun Woo bernama Min Hyun Seo.

Sinopsis episode 10: