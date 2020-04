UPDATE! 2 Link Download Nonton Online Drama Korea The World of The Married Eps 9 Sub Indonesia

Drama Korea The World of the Married atau A World of Married Couple berhasil meraih rating penonton tertinggi dalam sejarah drama JTBC.

TRIBUN-TIMUR.COM - The World of The Married Episode 9 sudah tayang.

Anda penggemar drama korea sudah nonton?

Lanjutan serial drama yang menguras emosi penontonnya Drama Korea The World of the Married episode 9 tayang pada Jumat (24/4/2020).

Seperti episode sebelumnya, eposide 9 nampaknya akan kembali membuat penonton larut dalam emosi.

Semua itu berkat akting ciamik dua pemeran utama wanita, Kim Hee Ae (Ji Sun Woo) yang memerankan istri sah dan Han So Hee (Yeo Da Kyung) yang memerankan pelakor alias perempuan perebut laki orang

Di episode 8, terlihat saat Han So Hee bertanya pada Ji Sun Woo maksud dari rencananya yang ingin masuk ke dalam komunitas Asosiasi Wanita Gosan.

Ji Sun Woo datang ke acara asosiasi wanita Gosan.

Di cuplikan itu juga terlihat kalau Lee Tae Oh mulai cemburu saat menyaksikan kedekatan Ji Sun Woo juga putranya dengan psikiater Kim Yoon Gi.

Terdapat suara Kim Yoon Gi yang mengatakan pada Lee Tae Oh untuk tidak cemburu karena Ji Sun Woo sudah tidak lagi menjadi istrinya.

Kedatangan Sun Woo adalah untuk menyatakan keinginannya bergabung dalam perkumpulan tersebut.