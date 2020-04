Hidupkan Antusiasme Belajar dari Rumah, Makassar Digital Valley Gelar Up-Dev Series

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyebaran Covid-19 (virus Corona) yang juga belum usai di Indonesia, membuat banyak orang harus berada di rumah, termasuk untuk belajar.

Kegiatan belajar dari rumah tetap bisa dilakukan melalui berbagai layanan video conference.

Makassar Digital Valley tidak ketinggalan dalam mengembangkan ekosistem digital dengan menggelar event Up-Dev Series.

Juga dilakukan sharing seputar topik pemrograman melalui workshop yang dibawakan oleh para Expert.

Event Up-Dev Series bulan ini mengulas topik “View Binding : The New Way to Binding your View” yang dibawakan oleh Android Expert, Fordyta Abubakar.

Event ini berlangsung melalui video conference, Kamis, 23 April 2020, pukul 15.00-17.00 WITA

Fordyta, Abubakar mengungkapkan, View Binding ini merupakan fitur dari Arsitektur Komponen Android.

Sehingga memudahkan Android Programmer dalam menulis kode yang berinteraksi dengan tampilan.

"Bersama para peserta dengan situasi belajar yang berbeda dari Up-Dev Series yang sebelumnya, saya berbagi bagaimana implementasi penggunaan View Binding agar memudahkan peserta dalam mengatur tampilan saat mengembangkan aplikasi berbasis Android," katanya dalam rilis, Jumat (24/4/2020).

Online Class Up-Dev Series hari ini kita mengangkat topik seputar pemrograman Android yang dibawakan oleh Android Expert.