Trending YouTube, Berikut Lirik Lagu Not by the Moon - GOT7, Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Boyband GOT7 resmi comeback dengan merilis video klip Not by the Moon pada Senin (20/4/2020).

GOT7 adalah grup musik pria asal Korea Selatan yang dibentuk oleh JYP Entertainment. Grup ini terdiri dari tujuh anggota, yakni JB, Mark, jinyoung, Jackson, youngjae, bambam dan Yugyeom.

Not by the Moon adalah lagu dari mini album terbaru JB dan kawan-kawan berjudul DYE.

Dikutip dari Genius, lirik Not by the Moon mengacu pada kata-kata Romeo dan Juliet.

Ada sebuah dialog, di mana Juliet meminta Romeo tidak bersumpah demi bulan saat berjanji untuk bersamanya.

Pasalnya, menurut Juliet, bulan selalu berubah setiap fasenya.

Lagu ini ditulis oleh Lee Seo Lan dan JYP.

Pendiri dan produser JYP Entertainment Park Jin Young berpartisipasi dalam komposisi, lirik, dan pengaturan untuk NOT BY THE MOON.

Lirik romantis bersumpah cinta tanpa akhir atas melodi yang kuat dan canggih.

Lagu inipun telah menduduki puncak tangga lagu iTunes di seluruh dunia setelah comeback 20 April dengan mini album mereka "DYE," yang menampilkan judul lagu "NOT BY THE MOON."