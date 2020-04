Foto-foto Terbaru Gaston Castano Mantan Mendiang Julia Perez

TRIBUN-TIMUR.COM - Lama tak pernah muncul di pemberitaan, lihat Foto-foto terbaru Pesepakbola Gaston Castano mantan Tunangan mendiang Julia Perez.

Kini kehidupannya berumah setelah menikah dengan wanita lain yang juga warga negara asing.

Dirinya juga sudah punya bayi lucu.

Makanya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya.

Keluarga Gaston Castano diketahui menetap di Pulau Dewata, Bali.

• Polres Luwu Utara Buru Pelaku Pengrusakan Rumah Kost di Kappuna

• Tunjukkan Bakat Musikmu di Ajang Celebes Cover Festival 2020, Simak Syaratnya di Sini

• Akhirnya Terungkap Alasan Rocky Gerung Tak Kunjung Nikah Padahal Usia 61 Tahun dan Kekayaan Melimpah

Unggahan terakhir Gaston Castano bahkan tengah bermain bersama bayi laki-lakinya yang menggemaskan di kamar tidur.

"Taraaaaa!!! What it’s not me ???? @tara.pop

#purelove #mybabies #blessed

#bali #bali???? #balilife," ujar Gaston Castano.

Istri dari Gaston Castono adalah seorang perempuan cantik yang juga merupakan warga negara asing.