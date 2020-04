Selain The World of the Married, Ini Sederet Drakor yang Raih Rating Tinggi Selama Tayang

Selain The World of the Married, Ini Sederet Drakor yang Raih Rating Tinggi

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Pecinta Drama Korea sedang menggandrungi Drakor The World of the Married yang mulai tayang sejak 27 Maret 2020.

Drama yang tayang setiap Jumat dan Sabtu ini semakin terkenal berkat jalan cerita perselingkuhan antara Lee Tae Oh (Park Hae Joon) yang seorang suami dan ayah, dengan Yeo Da Kyung (Han So Hee).

Drama terbaru JTBC itu terus menanjak ratingnya sejak tayang kali pertama.

Bulan lalu, The World of the Married membuat sejarah dengan menetapkan rekor baru untuk peringkat tertinggi yang dicapai episode pertama dari setiap drama produksi JTBC.

Dalam minggu-minggu sejak itu, drama tersebut telah menjadi hit dan mencapai rating pemirsa tertinggi sepanjang masa untuk episode-episode barunya.

Selain Park Hae Joon dan Han So Hee, sosok Ji Sun Woo yang diperankan Kim Hee Ae juga menarik perhatian.

Ji Sun Woo dikenal dengan pribadi tangguh atau istri tangguh.

Episode 8

Drama Korea The World of the Married berhasil mencetak rating tertinggi.