Mei Nanti, None Kembali Aktif di Pemprov Sulsel, Apa yang Dilakukan Hingga Diapresiasi Wagub Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Setda Pemprov Sulsel, Irman Yasin Limpo kembali aktif pada Mei 2020 mendatang.

Hal ini diketahui, lantaran masa cuti pria yang akrab disapa None ini sudah berakhir.

Cuti selama tiga bulan yang diajukan None sebelumnya, dalam rangka tahapan Pilwali Makassar 2020.

Selama ia cuti, adik Menteri Pertanian RI ini bahkan mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bertarung di Pilwali Makassar.

Terkait dengan masa cutinya yang akan berakhir dan akan aktif kembali sebagai pejabat Pemprov Sulsel, None memilih enggan mengomentarinya.

"No coment," kutip None via WhatsApp, Jumat (17/4/2020).

Ia menambahkan, yang menjadi perhatiannya saat ini adalah bagaimana agar darurat Covid 19 (virus Corona) di Sulsel khusus Makassar, bisa tertangani dengan baik.

Menurut dia, ditengah pandemi Corona, seluruh pihak harus terlibat dalam penanganan virus mematikan ini.

Banyak yang bisa dilakukan masyarakat, seperti halnya kata None, apakah dengan memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada paramedis, menyalurkan sembako ke masyarakat, ataukah tetap tinggal dirumah dengan mengikuti anjuran pemerintah.

Selama pandemi ini, ia diam diam melakukan misi kemanusiaan, dengan menyalurkan bantuan APD ke sejumlah rumah sakit, serta melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga.