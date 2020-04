TRIBUN-TIMUR.COM - Kunci Gitar Paling Mudah dari Am: Lirik Lagu Aisyah Istri Rasulullah - Nissa Sabyan

Lagu berjudul Aisyah Istri Rasulullah sempat viral dan jadi trending Youtube Indonesia.

Lagu yang di-cover oleh Sabyan ini bercerita tentang romantisme Nabi Muhammad SAW dengan sang istri Aisyah RA.

Tak hanya Sabyan, Brisia Jodie pun ikut membawakan ulang lagu ini.

Berikut ini Kunci Gitar lagu Aisyah Istri Rasulullah.

Aisyah Istri Rasulullah - Sabyan

Intro: Am Dm G C

F B E



Am Dm

Mulia indah cantik berseri..

G C

Kulit putih bersih merah dipipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasullallah..



Am Dm

Sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

Hingga Nabi minum di bekas bibirmu

F B

Bila Dia marah.. Nabi kan bermanja

E

Mencubit hidungnya..



Reff:

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

Dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

Selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau disamping Rasullallah..



Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

Hh sirah kasih cintamu..

C F

Bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..



Music: Am Dm G C

F B E



Am Dm

Mulia indah cantik berseri..

G C

Kulit putih bersih merah dipipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasullallah..



Am Dm

Sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

Bila lelah nabi baring dijilbabmu

F B

Seketika.. kau pula bermanja

E

Mengikat rambutnya..



Reff:

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

Dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

Selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau disamping Rasullallah..



Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

Oh sirah kasih cintamu..

C F

Bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..



