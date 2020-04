Kunci Gitar dan Lirik Lagu Do You Love Me - Stephanie Poetri, Beserta Link Download MP3

TRIBUN-TIMUR.COM - Lagu Do You Love Me dirilis pada saat Hari Valentine, 14 Februari 2020 lalu.

Lagu berjudul Do You Love Me dinyanyikan oleh Stephanie Poetri dan kini menjadi single terbaru dari anak Titi DJ.

Lagu Do You Love Me ini diciptakan sendiri oleh Stephanie dan mengisahkan tentang keraguan seseorang terhadap pasangannya.

Musik Video Do You Love Me ini dirilis di YouTube pada Jumat (14/2/2020).

Hingga hari ini, Selasa (17/3/2020) video klip Do You Love Me telah ditonton oleh lebih dari 6,3 juta kali penonton di YouTube.

• Kunci Gitar dan Lirik Lagu Risalah Hati - Dewa 19, Kunci Dasar Mudah Dimainkan

• Kunci Gitar dan Lirik Lagu Hari Ini Esok Lusa - Brisia Jodie, Lengkap Link Download MP3

• Kunci Gitar dan Lirik Lagu My Everything - Glenn Fredly: Cause You Are My Everything

• Dibintangi Jackie Chan, Ini Sinopsis Film Aksi Komedi The Tuxedo, Bioskop Trans TV Malam Ini

(Link download lagu ada di akhir berita)

Chord gitar dan lirik lagu 'Do You Love Me' - Stephanie Poetri:



Intro : Dm..G..Am..F..

oh yeah, ho ooh..

.

Dm

Picking petals off of daisies

G

Thinking 'bout you on the daily

Am

I just wanna be the one you want

F

I just wanna be the one you love..

.

Dm

Got me thinking you could save me

G

Everybody think I'm crazy

Am

I just wanna be the one you touch

F

I just wanna be the one you trust..

.

Reff :

Dm

Do you love me, love me,

G

Love me, love me, love me, yeah?

(Yeah)

Am

Do you love me, love me,

F

Love me, love me, love me, not?

(Love me, not)..

.

Dm

Do you love me, love me,

G

Love me, love me, love me, yeah?

(Do you love me?)

Am

Do you love me, love me,

F

Love me, love me, love me, not?..

.

Dm

This love ticket is a one-way

G

Know your heart is my destination

Am

Not now but maybe someday

F

We could have a different conversation..

.

Dm

Even though I know you got somebody

G

And I got somebody too

Am

Still counting down the hours

F

Till I'm out of petals on this flower..

.

Reff :

Dm

Do you love me, love me,

G

Love me, love me, love me, yeah?

(Yeah)

Am

Do you love me, love me,

F

Love me, love me, love me, not?

(Love me, not)..

.

Dm

Do you love me, love me,

G

Love me, love me, love me, yeah?

(Do you love me?)

Am

Do you love me, love me,

F

Love me, love me, love me, not?..

.

Dm

Do I ever cross your mind?

G

Heaven knows you been on mine

Am

You're driving me crazy

F

Oh baby..

.

Dm

Do I ever cross your mind?

G

Heaven knows you been on mine

Am

You're driving me crazy

F

Oh baby..

.

Reff :

Dm

Do you love me, love me,

G

Love me, love me, love me, yeah?

(Yeah)

Am

Do you love me, love me,

F

Love me, love me, love me, not?

(Love me, not)..

.

Dm

Do you love me, love me,

G

Love me, love me, love me, yeah?

(Do you love me?)

Am

Do you love me, love me,

F

Love me, love me, love me, not?..

.

Dm

Do you love me, love me,

G

Love me, love me, love me, yeah?

(Do you love me?, Do you love me? Yeah)

Am

Do you love me, love me,

F

Love me, love me, love me, not?

(Love me, not)..

.

Dm

Do you love me, love me,

G

Love me, love me, love me, yeah?

(Do you love me?, Do you love me? ohh)

Am

Do you love me, love me,

F

Love me, love me, love me, not?..

(Do you love me, Not?,)..



Musik Video ' Do You Love Me ' - Stephanie Poetri :





Download lagu ' Do You Love Me ' - Stephanie Poetri :

Spotify merupakan aplikasi penyedia streaming musik dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Spotify memberikan pilihan bagi penggunanya untuk berlangganan secara gratis maupun berbayar.

Untuk mendapatkan fitur download, pengguna spotify harus beralih ke premium atau berbayar.